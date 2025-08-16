Украинские солдаты не способны удерживать укрепрайоны, заявил командир штурмовой роты группировки войск "Восток"

МАРИУПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины испытывают острый дефицит личного состава, а имеющаяся живая сила не способна удерживать укрепрайоны на южнодонецком направлении СВО. Об этом заявил ТАСС командир штурмовой роты группировки войск "Восток" Вооруженных сил РФ с позывным Старый.

"В инженерном отношении у них хорошая оборона, хорошие фортификационные сооружения, но есть очень существенный и весомый недостаток - у них некому оборонять. Если взять по военной науке, то, что должен оборонять взвод, у них порой встречается 5-6 человек. И то, после нанесения огневого поражения, артиллерийского налета с нашей стороны, как минимум одна треть у них становится ранеными. Этим они уже подрывают боевой дух своих товарищей. И мы уже на этих участках не встречаем как такового сопротивления. Очень мало у них сейчас людей, личного состава очень мало", - рассказал Старый.

Он подчеркнул, что в этом году штурмовики "Востока" пока не сталкивались с наемниками, воюют и попадают в плен только солдаты ВСУ.

"При допросах они все абсолютно говорят, что их насильно забрал ТЦК. И это действительно подтверждается документально. Когда их задерживали, при них документы находили. И мы смотрим там: отслужил срочную службу в 1995-м, в 1997-м. И больше никакой не было переподготовки, боевых слаживаний. Никаких военных мероприятий в отношении этого военнослужащего не проводилось. Просто ускоренная подготовка, и вот он буквально 3-4 дня на передовой, и уже с нами встретился. Часть его товарищей погибли, попали в наши руки, были пленены", - добавил Старый.