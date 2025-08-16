Люди осознали бессмысленность войны и увидели бесчеловечное отношение украинского командования к солдатам, заявил член парламентского комитета по безопасности

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Действия Владимира Зеленского привели к недоверию к нему со стороны народа Украины, это сломило боевой дух военнослужащих ВСУ. Такое мнение выразил ТАСС депутат Госдумы от Республики Крым, член парламентского комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что треть батальона и командование 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ сбежали с краснолиманского направления СВО.

"Действия военнослужащих ВСУ говорят об отсутствии мотивации и недоверии к Зеленскому, многократно предавшего Украину, а проводимая им масштабная бусификация (сленговое название насильной мобилизации на Украине - прим. ТАСС) сломила моральный дух и показала всю циничность киевского режима. Люди осознали бессмысленность войны, навязанной западными кураторами, а бесчеловечное и подлое отношение руководства ВСУ к украинским солдатам, как к мертвым, так и к живым, привело к полнейшей деморализации украинского воинства", - считает Шеремет.

Он выразил уверенность в том, что эти годами накапливающиеся факторы вызовут цепную реакцию и приведут к повсеместному бегству и отказу защищать интересы действующей украинской власти.