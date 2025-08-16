Дроноводы Южной группировки уничтожили БТР и сорвали ротацию ВСУ

В Минобороны России уточнили, что потери личного состава 100-й отдельной механизированной бригады противника составили до отделения пехоты

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Расчеты БПЛА группировки войск "Южная" уничтожили бронетранспортер M113 американского производства, тем самым сорвав ротацию личного состава ВСУ на константиновском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На константиновском направлении в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности расчетами БПЛА Южной группировки уничтожен БТР M113 производства США, при помощи которого подразделения ВСУ пытались провести ротацию личного состава", - говорится в сообщении.

Там добавили, что БТР M113 100-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ был замечен при попытке выехать из Константиновки. Координаты цели были переданы расчету FPV-дронов подразделения специального назначения Южной группировки, который точным ударом уничтожил бронетехнику вместе с личным составом. В оборонном ведомстве уточнили, что потери личного состава 100-й ОМБр ВСУ составили до отделения пехоты.