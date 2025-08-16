Военные бросают свои позиции "с боеприпасами, с боекомплектом, с провизией", отметил командир штурмовой роты группировки войск "Восток" ВС РФ с позывным Старый

МАРИУПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Упавшие духом украинские солдаты перестали оказывать серьезное сопротивление российским подразделениям на южнодонецком направлении СВО. Как рассказали российским бойцам восемь взятых в плен украинских солдат, в рядах ВСУ царят панические настроения, сообщил ТАСС командир штурмовой роты группировки войск "Восток" Вооруженных сил РФ с позывным Старый.

"Только моя рота за предыдущие боевые задачи взяла восемь пленных. И все эти пленные отмечают очень панические настроения среди личного состава ВСУ. Они морально и духом просели. Такой агрессии, такого ожесточенного сопротивления, как возьмем, было в 2022-2023 годах, уже такого нет за большим исключением. В основном, это идеологически подпитанные подразделения, которые накачали, вот эти еще могут оказать [сопротивление]. В основном, как показывает практика боевых действий на данном этапе, они свои позиции просто бросают и выходят. С боеприпасами, с боекомплектом, с провизией. Уже не оказывают такого ожесточенного сопротивления", - рассказал Старый.