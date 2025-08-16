Опорный пункт противника, оборудованный крупнокалиберными пулеметами и противотанковыми ракетными комплексами был обнаружен военными РФ на окраине населенного пункта Клебан-Бык в ДНР, сообщило Минобороны России

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Южная" ударами гаубицы "Мста-Б" уничтожили опорный пункт с орудиями, а также 11 человек личного состава ВСУ около населенного пункта Клебан-Бык в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России, предоставив соответствующие кадры.

"В ходе воздушной разведки операторами БПЛА 103-го мотострелкового полка Южной группировки войск на окраине населенного пункта Клебан-Бык был обнаружен крупный опорный пункт противника, оборудованный крупнокалиберными пулеметами и противотанковыми ракетными комплексами, точными ударами гаубицы 2А65 "Мста-Б" вражеские позиции были уничтожены, при последующем досмотре обнаружены тела 11 военнослужащих ВСУ", - сообщили в российском военном ведомстве.