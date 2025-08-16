Разведчики ВС РФ выявили позиции ВСУ

Артиллеристы успешно поразили два пункта управления БПЛА и пункт временной дислокации врага , сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Разведчики-операторы беспилотников группировки войск "Южная" отследили движение пикапа снабжения ВСУ, вскрыв несколько позиций противника. Все цели были уничтожены, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе разведки ближнего тыла разведчики-операторы БПЛА обнаружили движение вражеского пикапа снабжения вдоль линии боевого соприкосновения. Предприняв решение не поражать цель сразу, разведчики отследили весь маршрут движения, вскрыв таким образом целый ряд вражеских позиций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сам пикап был в итоге уничтожен попаданием ударного дрона. "Артиллеристы бригады успешно поразили два пункта управления БПЛА и пункт временной дислокации врага, обнаруженные разведчиками", - добавили в Минобороны.