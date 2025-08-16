Потеря противником возможности снабжения боеприпасами и доставки подкрепления позволила штурмовым подразделениям продвинуться вперед, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Расчеты беспилотников подразделений ВДВ и спецназа группировки войск "Южная" уничтожили две боевые бронированные машины MaxxPro производства США на константиновском направлении, тем самым лишив противника возможности снабжения своих передовых позиций. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Точными и слаженными действиями расчетов БПЛА 98-й воздушно-десантной дивизии и 346-й отдельной бригады специального назначения были обнаружены и мастерски поражены прямо на ходу две боевые бронированные машины противника MaxxPro производства США. Потеря противником возможности снабжения боеприпасами и доставки подкрепления позволила штурмовым подразделениям Южной группировки войск продвинуться вперед, заняв новые позиции", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что, поддерживая штурмовые подразделения Южной группировки войск на константиновском направлении, расчеты ударных БПЛА продолжают охоту за вражеской бронетехникой, лишая противника средств огневой поддержки и подвоза боеприпасов, а также срывая ротационные мероприятия.