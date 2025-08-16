Российские военные налаживают логистику и готовятся продвигаться на юго-запад, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 16 августа. /ТАСС/. Военнослужащие РФ, укрепившись на позициях у Колодезей Донецкой Народной Республики, начнут продвигаться на юго-запад от населенного пункта. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"По моей информации, в районе Колодезей наши войска действуют по укреплению новых рубежей и позиций, а также занимаются подготовкой для дальнейшего продвижения: налаживается логистика и подтягиваются, как говорится, тылы. В ближайшее время, по моему мнению, наши войска начнут продвигаться в юго-западном направлении от данного населенного пункта", - сказал он.

Об освобождении Колодезей в Минобороны РФ сообщили 16 августа.