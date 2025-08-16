Кадыров сообщил о предотвращении попытки прорыва ВСУ на сумском направлении

Во время боестолкновения бойцы ВС РФ уничтожили пять солдат противника, рассказал глава Чечни

ГРОЗНЫЙ, 16 августа. /ТАСС/. Бойцы полка "Ахмат-Чечня" Минобороны РФ предотвратили попытку ВСУ прорваться через российские опорные пункты на сумском направлении. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"В последние дни в зоне ответственности второго батальона полка 1434 "Ахмат-Чечня" МО РФ на сумском направлении сохранялась сложная обстановка. Под командованием Асламбека Салиева [с позывным] Закат подразделение вело активные боевые действия. Противник предпринял попытку прорыва между двумя нашими опорными пунктами", - говорится в сообщении. Глава Чечни сообщил, что противник применял гексакоптеры "Баба-Яга". Бойцы ВС удержали позиции и отбросили силы противника. В процессе боя российские военные ликвидировали пять солдат противника, рассказал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что уничтожены также вражеские беспилотники. "Средства РЭБ и антидроны успешно сбили несколько коптеров, не допустив нанесения ущерба нашим позициям", написал Кадыров. Он добавил, что силы ВКС России нанесли удар по отступающим силам ВСУ при помощи снарядов ФАБ. Такие меры лишили противника возможности и желания предпринять похожую попытку наступления, отметил Кадыров. Он также выразил благодарность ВКС России, которые активно поддерживают наступление ВС РФ в приграничье Курской области.