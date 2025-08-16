В российских силовых структурах сообщили, что сразу после обучения их отправляют на штурмы, где они погибают

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Мобилизованные украинские военнослужащие в 71-й отдельной егерской бригаде в Сумской области живут порядка 10 дней, так как их сразу после обучения отправляют на штурмы, где они погибают. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"По данным родственницы одного из военнослужащих 71-й отдельной егерской бригады ВСУ, группа мобилизованных из учебки прибыла в пункт дислокации бригады под Сумами (населенный пункт Нижняя Сыроватка) и через 10 дней отправлена на боевое задание - штурм, где исчезла в полном составе", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что эта бригада - не единственная, где применяется тактика отправки на штурм пушечного мяса. Таким образом, пояснил собеседник агентства, командование ВСУ пытается сдерживать натиск российских войск и параллельно накапливает подготовленные подразделения для прорыва.

"В механизированных бригадах или теробороны зачастую срок жизни пополнения еще меньше. И с каждым годом этот срок уменьшается", - подчеркнул собеседник.

Ранее силовики сообщали, что на сумское и харьковское направления были переброшены подразделения более 40 бригад и полков ВСУ с разных участков фронта, они несут потери.