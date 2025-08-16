В Российских силовых структурах сообщили, что раздача наград давно стала больной темой в подразделениях украинской армии

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Военнослужащие ВСУ жалуются на несправедливую систему поощрений, а именно раздачу наград не воевавшим командирам. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Особое негативное отношение в ВСУ к бывшим сотрудникам МВД. Военнослужащий 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ - бывший сотрудник МВД сообщает, что за годы службы в ВСУ он получил два боевых ранения, но не получил за это ни одной награды", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что при этом командир роты и комбат этого военнослужащего, "которые никогда не были на штурме, имеют кучу медалей и орденов". "Точно такой же "орденоносец" - водитель командира роты", - добавил собеседник агентства.

По его словам, раздача наград давно стала больной темой в подразделениях ВСУ. "Как правило, в большинстве подразделений украинской армии действует простой принцип - награждать непричастных и наказывать невиновных", - отметил собеседник.

4 августа Зеленский опубликовал в телеграм-канале видео, на котором он приехал в Харьков, где встретился с офицерами и наградил их. Однако в российских силовых структурах отмечали ТАСС, что среди награжденных - подразделения ВСУ, которые несут потери в Харьковской области. Также награды получили женщины - делопроизводители штаба и офицеры тыла.