Боевую задачу выполнил расчет гаубицы "Мста-Б"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Расчет гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Южная" уничтожил гаубицу Д-30 и пункт управления БПЛА, обеспечив продвижение штурмовых подразделений. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе ведения контрбатарейной борьбы разведчиками бригады была обнаружена огневая позиция 122-мм гаубицы Д-30 и пункт управления БПЛА, осуществлявший корректировку артиллерийского огня противника. Точными ударами 152-мм гаубицы "Мста-Б" обе цели были уничтожены, что позволило штурмовым подразделениям продолжить наступление без огневого воздействия со стороны противника и продвинуться вперед, заняв новые позиции", - говорится в сообщении.