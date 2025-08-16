Гвардии ефрейтора представили к государственной награде, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Гвардии ефрейтор ВС России Максим Мингазудинов из пулемета сбил несколько ударных дронов противника и спас сослуживцев в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Обнаружив в небе вражеские FPV-дроны, ефрейтор Мингазудинов уничтожил несколько БПЛА пулеметными очередями из имеющегося стрелкового вооружения, не допустив потерь среди сопровождаемого им личного состава. Благодаря отваге, смелым действиям и профессионализму <...> Мингазудинова группе удалось без потерь добраться до заданных позиций и успешно выполнить дальнейшие боевые задачи", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что за самоотверженное выполнение воинского долга ефрейтор Мингазудинов представлен к государственной награде.

В Минобороны также рассказали о гвардии младшем сержанте Алексее Донском, который, находясь под огнем противника, сумел починить поврежденную военную технику и эвакуировать ее в безопасное место.

"Во время выполнения боевой задачи противник оказывал огневое воздействие кассетными боеприпасами, в результате чего разрывом боеприпаса было повреждено колесо <...> звукометрического комплекса, которым управлял Алексей Донской и передвижение оказалось невозможным. Проявив мужество и отвагу, гвардии младший сержант Донской под непрекращающимся огнем противника в кратчайший срок заменил поврежденное колесо и вывел технику из-под огня", - сообщили в ведомстве.

За мужество и отвагу, проявленные в ходе выполнения боевой задачи, гвардии младший сержант Донской также представлен к государственной награде.