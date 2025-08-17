В Минобороны уточнили, что укрытие противника было уничтожено вместе с личным составом

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Расчеты БПЛА и артиллерии группировки войск "Южная" уничтожили 105-мм орудие M119 производства США и блиндаж ВСУ на константиновском направлении в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны России.

"На константиновском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) в окрестностях н. п. Клебан-Бык операторами Южной группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности обнаружили блиндаж с военнослужащими ВСУ. Координаты цели переданы расчету 152-мм гаубицы "Мста-Б" 150-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск. В ходе огневого поражения укрытие ВСУ уничтожено вместе с личным составом", - следует из сообщения.

В оборонном ведомстве рассказали, что расчетами БПЛА также было выявлено 105-мм буксируемое орудие M119 производства США, которое обеспечивало огневую поддержку подразделениям ВСУ. "При взаимодействии расчета ударного FPV-дрона и огня ствольной артиллерии Южной группировки орудие ВСУ уничтожено", - сообщили в Минобороны.

Там отметили, что 105-мм гаубицы эффективны против фортификационных сооружений и скоплений живой силы противника, способны эффективно уничтожать легкобронированную технику.