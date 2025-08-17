В Минобороны рассказали, что расчетами 152-мм гаубиц "Мста-Б" применяются осколочно-фугасные и высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон противнику

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Расчет гаубицы "Мста-Б" 114-й гвардейской бригады уничтожил живую силу и пулеметную огневую точку ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России.

"Расчеты 152-мм буксируемых гаубиц "Мста-Б" 114-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа (ЮВО) оказывают постоянную огневую поддержку штурмовым группам. Накануне артиллеристы уничтожили пулеметную огневую точку и боевиков ВСУ на позициях, выявленных разведкой на красноармейском направлении. Расчет гаубицы "Мста-Б" получил координаты целей от разведывательного подразделения и с максимальной эффективностью нанес удары по позициям украинских боевиков", - говорится в сообщении.

Командир орудия с позывным Ильшар рассказал, что интенсивность работы расчета в разные дни отличается: все зависит от ситуации на передовой. "В целом все зависит от ситуации на линии боевого соприкосновения, поэтому, опять же, все бывает по-разному. Мы можем в сутки выпустить 8-10 выстрелов. А можем за сутки отправить 50-40. Если начинают вести против нас контрбатарейную борьбу, то перекатываемся на новые места и работаем дальше", - добавил он.

В Минобороны уточнили, что в ходе выполнения боевых задач расчетами 152-мм гаубиц "Мста-Б" применяются осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон противнику. Артиллерийские подразделения 114-й гвардейской бригады ведут огонь по выявленным объектам круглосуточно и оперативно наносят огневое поражение по позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе ВСУ на дальности до 25 км.