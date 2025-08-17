На Херсонщине беспилотчики "Днепра" уничтожили "Молнией" пункт управления БПЛА

Дрон ударил по жилой постройке на правобережье Днепра, в которой укрывались боевики ВСУ

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Расчеты БПЛА группировки войск "Днепр" применили беспилотник самолетного типа "Молния" для уничтожения пункта управления БПЛА с личным составом ВСУ на правобережье Днепра. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Оператором разведывательного беспилотника был выявлен неоднократный запуск различных ударных дронов из жилой постройки, где украинские боевики соорудили пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра в Херсонской области. После передачи координат принято решение применить по цели ударный беспилотник самолетного типа "Молния". В результате сокрушительного удара пункт управления БПЛА ВСУ с личным составом уничтожен", - говорится в сообщении.

Командир разведывательно-ударной батареи с позывным Шаман рассказал, что противник находится под круглосуточным наблюдением российских дроноводов. "Глаза 24 на 7. То есть постоянно находимся в воздухе, постоянно мониторим противника, вскрываем цели, позиции. И, в принципе, видим, чем противник занимается, куда подъезжает, откуда убывает, и ротацию. Все это своевременно вскрываем и наносим по ним поражение", - сказал Шаман.

В Минобороны также рассказали о том, что расчеты БПЛА "Днепра" корректируют огонь артиллерии. "Расчеты артиллерийских орудий Новороссийского гвардейского десантно-штурмового соединения из состава группировки войск "Днепр" методично взламывают оборону ВСУ с помощью расчетов БПЛА "Орлан-10" и "Орлан-30" на ореховском направлении", - сказали там.

В ведомстве добавили, что для разведки и поиска целей, а также актуальной корректировки огня различных видов вооружения БПЛА залетают на дальность тактической глубины, осуществляя видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники ВСУ. Данные передаются на командный пункт и артиллерийским подразделениям. Артиллеристы быстро разворачивают орудия и рассчитывают координаты для стрельбы.

Оператор БПЛА с позывным Докунь рассказал о преимуществах БПЛА "Орлан". "Преимущество "Орлана" - это в первую очередь дальность и продолжительность его полета. Мы максимально быстро работаем, то есть находим цель, уже минут через пять мы ее можем поразить", - сказал он.