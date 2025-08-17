Также военные уничтожили более 215 бойцов ВСУ, боевую бронированную машину и станции радиоэлектронной борьбы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили станцию связи Starlink и 11 пунктов управления беспилотниками за минувшие сутки. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Алексей Яковлев.

"В течение суток ВСУ потеряли <…> станцию спутниковой связи Starlink и 11 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал Яковлев.

Кроме того, военные группировки уничтожили более 215 украинских боевиков, боевую бронированную машину Husky, 11 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.