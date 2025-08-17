После церемонии награждения состоялся концерт ансамбля песни и пляски Центрального военного округа

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Торжественное награждение военных железнодорожников группировки войск "Центр" состоялось в тыловом районе проведения СВО, сообщили в Минобороны России.

"В тыловом районе зоны проведения СВО состоялась торжественная церемония награждения военнослужащих железнодорожных войск группировки войск "Центр" ведомственными наградами", - сказано в сообщении.

В Минобороны уточнили, что за успешное выполнение боевых задач военнослужащие были награждены медалями "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" II степени, "За верность долгу", а также памятными грамотами. После завершения официальной части артисты фронтового коллектива ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) провели концерт. Основу музыкальной программы составили известные песни разных лет, а также композиции военной тематики.

"Я считаю, такие мероприятия очень важны для военнослужащих, особенно для парней, которые приехали с ЛБС, непосредственно для поднятия боевого духа, для морально-психологической разгрузки. Хотелось бы выразить благодарность фронтовой творческой группе ЦВО <…> за такую возможность разгрузиться, расслабиться от нашей непростой работы", - сказал военнослужащий железнодорожного соединения Назим Султанов.