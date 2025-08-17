Боец Моряк: ВС РФ в Херсонской области уничтожили украинский расчет БПЛА

Противник замаскировался в пятиэтажке, рассказал российский военнослужащий

ГЕНИЧЕСК, 17 августа. /ТАСС/. Военнослужащие 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили украинский расчет БПЛА, замаскированный в пятиэтажке на правом берегу Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС военнослужащий с позывным Моряк.

"Поступила цель уничтожить вражеский расчет БПЛА, находящийся в здании. С боевым расчетом выдвинулись на заданную позицию, подготовили оборудование. Цель поразили, боевая задача выполнена", - сказал он.

Видео уничтожения дрона есть в распоряжении ТАСС.