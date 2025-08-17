Была уничтожена БМП Marder, добавили силовики РФ

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. ВСУ в районе Садков Сумской области отошли на исходные позиции с потерями после неудавшейся контратаки. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Противник сосредоточил усилия в районе Садков. Здесь бойцы "Севера" отразили контратаку ВСУ силами штурмовой группы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. В результате огневого поражения противник с потерями отошел на исходные позиции, уничтожена БМП Marder", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали, что в район Садков переброшена группа польских наемников, часть из которых разорвала контракт со 132-м отдельным разведывательным батальоном ВСУ и оставила позиции.