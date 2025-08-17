Это сделано из-за нехватки личного состава, рассказали силовики РФ

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Командование ВСУ начало формировать женские расчеты БПЛА в 92-й отдельной штурмовой бригаде (ОШБр) на харьковском направлении. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Ввиду недостатка личного состава в 92-й ОШБр начали формироваться женские расчеты БПЛА. В Харьковской области уже действует несколько таких отрядов, набранных в основном из медицинских рот и мобильных огневых групп ПВО, ранее задействованных только в тылу", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики отмечали, что заявлениями о потерях ВСУ на различных направлениях украинские власти проверяют общество, чтобы впоследствии снизить мобилизационный возраст и призывать женщин.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных. При этом нередко сами военнообязанные вступают в прямое противостояние с сотрудниками военкоматов, чтобы избежать мобилизации.