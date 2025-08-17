ВСУ восстанавливают боеспособность и укомплектовывают штормовые группы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. ВСУ не предпринимают активных боевых действий в районе Степового и Алексеевки Сумской области в связи с приездом на пункт управления 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (одшбр) главкома Александра Сырского. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"На участке фронта в районе Степового и Алексеевки временное затишье. Противник восстанавливает боеспособность и доукомплектовывает штурмовые группы 225-го ошп и 95-й одшбр военнослужащими 156-й и 158-й отдельных механизированнх бригад (омбр). Также отсутствие активных действий со стороны противника связано с приездом на пункт управления 95-й одшбр главкома ВСУ Сырского", - сказал собеседник агентства.