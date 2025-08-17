Как сообщили в Минобороны РФ, над территорией Белгородской области уничтожили 16 беспилотников

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российские силы ПВО перехватили и уничтожили за ночь 46 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, в течение прошедшей ночи, с 22:55 мск 16 августа до 06:00 мск 17 августа, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 46 украинских БПЛА самолетного типа. Так, 16 беспилотников сбили над территорией Белгородской области, 14 - над территорией Нижегородской области, девять - над территорией Воронежской области, три - над территорией Брянской области и по одному над Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областями.