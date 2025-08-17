В Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Юг" продолжают точечно выбивать позиции противника

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск точечно выбивают оборонительные позиции ВСУ. Как рассказали ТАСС в Минобороны России, ВС РФ существенно снизили контроль противника за боевой обстановкой.

"Подразделения Южной группировки войск продолжают точечно выбивать позиции противника. Ударами артиллерии наши войска существенно снизили контроль противника за боевой обстановкой и кратно сократили его огневую силу на ключевых участках наступления наших войск", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что разведчиками в районе Федоровки в ДНР были обнаружены инженерные сооружения противника с находящейся там пехотой. "Точными попаданиями 122-мм снарядов орудия Д-30 живая сила противника была уничтожена, лишая ВСУ возможности вести оборонительные бои на данном участке", - добавили в МО РФ.

Также в районе Северска операторы разведывательных дронов обнаружили место дислокации двух блиндажей с пунктом управления БПЛА противника. Огнем 152-мм гаубиц "Мста-Б" 2-й артиллерийской бригады точки дислокации дронов ВСУ также были уничтожены. Как подчеркнули в ведомстве, это позволяет российским бойцам продолжить развивать активные наступательные действия и обезопасить тылы от присутствия БПЛА противника.

В районе населенного пункта Александро-Шульгино подразделения 4-й отдельной мотострелковой бригады обнаружили блиндаж с живой силой ВСУ, с помощью которого велось управление войсками на передовых позициях. Огнем артиллерии место дислокации противника было уничтожено, что снизило активность его пехоты на данном направлении.