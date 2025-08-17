Операторы ВС РФ трофейными гексакоптерами не дают ВСУ проводить ротации ночью

Военнослужащий с позывным Ильяс отметил, что за месяц на счету его расчета, по докладам, минимум около десятка уничтоженных солдат противника

ДОНЕЦК, 17 августа. /ТАСС/. Российские операторы БПЛА, применяя в качестве ударных трофейные гексакоптеры "Вампир" на артемовском направлении ночью, не дают Вооруженным силам Украины проводить ротацию личного состава. Об этом ТАСС рассказал военнослужащий 77-го отдельного мотострелкового полка Южной группировки войск командир группы тяжелых дронов с позывным Ильяс.

"До нас дошла информация, что некоторые их подразделения просто не вылезают ночью, сидят по своим норам. Раньше этот звук означал, что им принесли что-то свои (ВСУ с помощью подобных гексакоптеров осуществляют в том числе доставку продовольствия и боеприпасов своим солдатам - прим. ТАСС), а сейчас это уже мы", - сказал Ильяс.

С помощью перепрошитых трофейных гексакоптеров операторы поддерживают наступательные действия российских штурмовиков, поражают в том числе укрепрайоны ВСУ.

Он отметил, что за месяц на счету его расчета, по докладам, минимум около десятка уничтоженных солдат противника. "Не считая тех позиций, куда наши штурма еще только заходят", - добавил он.

В подразделение для ремонта и перепрошивки поступают не только сбитые украинские гексакоптеры, но и "Вампиры", оставленные противником на его бывших позициях.