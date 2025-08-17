Бойцы Южной группировки уничтожили два миномета ВСУ на cеверском направлении

В Минобороны подчеркнули, что снижение огневого воздействия ВСУ позволило штурмовым подразделениям Южной группировки продвинуться вперед и занять новые позиции

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили два миноментных расчета в районе населенного пункта Северск. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

В министерстве отметили, что расчеты орудий 2-й артиллерийской бригады, поддерживая наступательные действия штурмовых подразделений, ведут контрбатарейную борьбу, лишая передовые подразделения ВСУ огневой поддержки.

"В ходе ведения артиллерийской разведки операторами БПЛА Южной группировки войск были выявлены две огневые позиции вражеских 120-мм минометов в районе населенного пункта Северск. Мощным огневым налетом 152-мм гаубиц "Мста-Б" обе цели вместе с полевыми складами боеприпасов были оперативно уничтожены", - сказали в военном ведомстве.

В МО РФ подчеркнули, что снижение огневого воздействия ВСУ позволило штурмовым подразделениям Южной группировки продвинуться вперед и занять новые позиции.