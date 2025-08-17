17 августа, 12:02,
обновлено 17 августа, 12:11
Военная операция на Украине

ВС РФ поразили место хранения украинских ракет "Сапсан"

Российские военные нанесли удар по пунктам дислокации формирований ВСУ и наемников в 142 районах, сообщает Минобороны

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российские войска нанесли удар по месту хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан" и комплектующих к ним. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение месту хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан" и комплектующих к ним, складам боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - говорится в сообщении. 

