ВС РФ поразили место хранения украинских ракет "Сапсан"

Российские военные нанесли удар по пунктам дислокации формирований ВСУ и наемников в 142 районах, сообщает Минобороны

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российские войска нанесли удар по месту хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан" и комплектующих к ним. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение месту хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан" и комплектующих к ним, складам боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - говорится в сообщении.