Свыше 420 военных составили потери Вооруженных сил Украины в зоне ответственности Центральной группировки

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Потери ВСУ в зоне специальной военной операции за сутки составили порядка 1 385 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки составили до 180 военных, Западной группировки - свыше 220 военнослужащих, в зоне ответственности группировки "Южная" - до 250 военнослужащих. Свыше 420 военных составили потери ВСУ в зоне ответственности Центральной группировки, в зоне ответственности Восточной группировки - до 230 военнослужащих, а в районе группировки "Днепр" - до 85 военных.