БПЛА Южной группировки уничтожили роботизированную платформу и миномет ВСУ

В Минобороны отметили, что разведчики, продолжив работу, также выявили неподалеку и "получателя груза" - огневую позицию 82-мм миномета

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Расчет беспилотников Южной группировки войск уничтожили роботизированную платформу ВСУ, доставляющую провизию и боеприпасы к позициям, а также миномет. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе разведки местности, занимаемой противником, расчетом БПЛА Южной группировки войск была обнаруженная роботизированная платформа противника, перевозившая провизию и боеприпасы к передовым позициям ВСУ. Точным попаданием ударного БПЛА цель была уничтожена", - сказали в военном ведомстве.

В МО РФ добавили, что разведчики, продолжив работу, также выявили неподалеку и "получателя груза" - огневую позицию 82-мм миномета. "Первым же ударом FPV-дрона цель была успешно поражена, а противник лишился еще одного средства огневой поддержки", - отметили в министерстве.