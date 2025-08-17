В Минобороны рассказали, что пункт ВСУ был обнаружен в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Расчетами беспилотников и артиллерии Южной группировки войск уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ на северном берегу Клебан-Быкского водохранилища на константиновском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там рассказали, что пункт ВСУ был обнаружен в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности. А после доразведки по цели был нанесен артиллерийский удар.

"Пункт управления БПЛА ВСУ, с которого противником производились запуски и управление дронами, уничтожен огнем ствольной артиллерии Южной группировки", - сказали в ведомстве.