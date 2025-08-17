Укрытие украинских военных ликвидировали точным попаданием

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск "Южная" уничтожили гаубицу и пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Северска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе ведения разведки в районе н. п. Северск расчетом БПЛА была обнаружена огневая позиция вражеской 122-мм гаубицы Д-30. Точным попаданием 152-мм снаряда гаубицы "Гиацинт-Б" цель была полностью уничтожена, после чего артиллеристы перенесли огонь на выявленную неподалеку позицию противника, откуда осуществлялось управление БПЛА, обеспечивавшее разведку и корректировку ранее уничтоженному орудию", - сказали там.

В ведомстве подчеркнули, что укрытие украинских военных было уничтожено точным попаданием, а возгорание растительности вокруг окончательно уничтожило оборудование противника.