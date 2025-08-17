Ахра Авидзба заявил, что они в большей степени инструмент пропаганды

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Иностранные наемники в основном находятся в глубине украинского тыла, они не выходят на передовую с Вооруженными силами Украины. Об этом ТАСС сообщил командир интернациональной бригады "Пятнашка" Ахра Авидзба на форуме "Юг молодой", прошедшем в Бердянске.

"С наемниками встретиться тяжело, потому что они в основном находятся в глубине [украинского тыла]. Они в большей степени инструмент пропаганды и немного тех, кто принимает непосредственное участие. Поэтому это чисто так, для того, чтобы показать, что с Украиной кто-то есть. Они на передовую не приходят", - подчеркнул командир "Пятнашки".

Он добавил, что было прямое столкновение, в ходе которого ликвидировали иностранных наемников.

Ранее Авидзба заявил ТАСС, что ВСУ в текущий момент чувствуют себя ужасно, поскольку армия России получила опыт, который успешно применяет.