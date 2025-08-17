В Минобороны РФ заявили, что потеря противником инициативы в воздушном пространстве и нехватка боеприпасов на передовых позициях позволила штурмовикам Южной группировки занять новые позиции

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск уничтожили три пункта управления беспилотниками и полевой склад боеприпасов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе ведения разведки на северском направлении были обнаружены и комбинированными ударами БПЛА и артиллерийских подразделений уничтожены три пункта управления вражескими БПЛА, а также полевой склад боеприпасов", - сказали там.

В ведомстве подчеркнули, что потеря противником инициативы в воздушном пространстве и нехватка боеприпасов на передовых позициях позволила штурмовикам Южной группировки занять новые позиции.