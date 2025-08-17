Их поспешное доукомплектование за счет механизированных частей и пограничников только посеяло между ними раздор и увеличило потери, указали в российских силовых структурах

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Боевой потенциал двух бригад и двух полков ВСУ на сумском направлении практически сведен на нет, несмотря на регулярные награждения командного состава. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Там отметили, что ранее Зеленский наградил ряд командиров, а сразу после в Сумскую область приехал главком ВСУ Александр Сырский, приезд которого не обошелся без награждений.

"Личному составу ВСУ на позициях от этого не легче. Реального результата на поле боя у ВСУ нет. Практически полностью сведен на нет боевой потенциал 95-й, 80-й отдельных десантно-штурмовых бригады, а также 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков. Их поспешное доукомплектование за счет механизированных частей и пограничников ни к чему хорошему не привело, а только посеяло между ними раздор и увеличило потери", - отметил собеседник агентства.

Собеседник подчеркнул, что несмотря на то, что пресс-служба генштаба ВСУ пытается показать победы на сумском направлении, к реальному положению дел это не имеет никакого отношения. "Зато награждения происходит регулярно, практически все штабные офицеры и командиры-мясники получили по "заслугам", то есть по ордену", - добавил он.

4 августа Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором он приехал в Харьков, где встретился с офицерами и наградил их. Однако в российских силовых структурах отмечали ТАСС, что среди награжденных - подразделения ВСУ, которые несут потери в Харьковской области. Также награды получили женщины - делопроизводители штаба и офицеры тыла.