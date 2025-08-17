ТАСС: женщина-минометчик и оператор дрона ВСУ погибли на передовой

В российских силовых структурах отметили, что минометные расчеты и отряды БПЛА, состоящие только из женщин уже действуют в составе ВСУ

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Минометные расчеты и отряды БПЛА ВСУ, состоящие исключительно из женщин, уже действуют на передовой, они понесли первые потери. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В ВСУ на передовой уже действуют отряды БПЛА и даже минометные расчеты, состоящие исключительно из женщин. Зафиксированы первые потери в этих подразделениях", - сказали там.

Так, отметил собеседник агентства, "уже известно о гибели оператора FPV-полка беспилотных систем "Ахилес" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Натальи Ильницкой, а также номера минометного расчета отдельного стрелкового батальона Ольги Сердюк".

По данным собеседника агентства, ранее погибшая Ильницкая состояла в составе мобильных групп противовоздушной обороны в Киеве, а Сердюк была минометчиком в женском расчете под командованием военнослужащей с позывным "Коммерсант".