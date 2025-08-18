Техника работает без нареканий, управлять ей удобно, отметил штурман с позывным Ракета

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Один из российских авиационных полков получил новую партию вертолетов Ка-52. Об этом сообщил штурман вертолета с позывным Ракета на видео, предоставленном Минобороны РФ.

"В рамках выполнения целевых задач, поставленных министром обороны Российской Федерации [Андреем Белоусовым] по обеспечению группировок войск вооружением и техникой в объеме решаемых ими боевых задач, один из авиационных полков получил новую партию вертолетов Ка-52. Данная техника работает без нареканий, управлять ей удобно", - сказал военнослужащий.

Он подчеркнул, что военнослужащие выполняют различные задачи - от прикрытия сухопутных войск до точного сбития беспилотников в небе управляемыми ракетами.

Как рассказали в министерстве, экипаж вертолета Ка-52М поразил живую силу ВСУ, расположенную в лесистой местности в зоне ответственности Северной группировки войск. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника.

© Минобороны России

"Во время вылета наш экипаж показал слаженность работы. Летчик и штурман - как одно целое, мы понимаем друг друга без слов. Цели на данный день достигнуты, что приближает нас к победе", - отметил штурман на видео.