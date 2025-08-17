Игорь Кузуб выполнял штурмовую задачу, однако выполнение осложнялось наличием вражеской пулеметной точки на господствующей высоте

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Старшина Игорь Кузуб вместе с группой без единой потери заняли опорный пункт, заставив ВСУ отступить. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве отметили, что Кузуб в составе штурмовой группы выполнял задачу по штурму опорного пункта, однако его взятие осложнялось наличием оборудованной вражеской пулеметной точки на господствующей высоте. Скрытно подобравшись к огневой точке, Кузуб с товарищами смогли занять огневую позицию, окружив опорный пункт противника.

"Игорь по заранее разработанному плану произвел выстрел из РПГ-7 по пулеметной точке, уничтожив орудие и ранив двух боевиков, тем самым дав сигнал на начало штурма. Действуя смело и решительно, Игорь Кузуб, продвигаясь по траншеям, уничтожал вражеских боевиков. Враг, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, отступил", - подчеркнули в министерстве.

Российские бойцы, вытеснив ВСУ с опорного пункта, организовали оборону и удерживали его до прибытия основных сил. "Благодаря храбрым и решительным действиям гвардии старшины Игоря Кузуба штурмовой группе удалось занять указанный рубеж без потерь и закрепиться на нем, создав условия для дальнейшего наступления", - сказали в ведомстве.

В министерстве также рассказали о старшине Владимире Михайлове, который, доставляя в составе группы материально-технического обеспечения продовольствия и боеприпасов, сбил из штатного оружия два FPV-дрона. "Приняв удобное положение, Владимир открыл огонь из своего штатного оружия по двум приближающимся FPV-дронам и в результате меткой и точной стрельбы сбил их на подлете к автомобилю. Вражеские беспилотники сдетонировали на безопасном расстоянии, не причинив вреда личному составу и технике. Далее группа успешно добралась до позиций и доставила груз", - рассказали в Минобороны.

Там отметили, что благодаря решительным действиям Михайлова удалось сохранить технику и личный состав, а также своевременно доставить продовольствие и боеприпасы на позиции российских подразделений.