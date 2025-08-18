Затем на опорный пункт противника зашли штурмовики, которые провели зачистку, добавили в Минобороны

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня "Град" Тульского гвардейского соединения ВДВ Северной группировки уничтожил скопление пехоты ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там подчеркнули, что расчеты выполняют задачи в Сумской области, поддерживая огнем наступающие группы ВДВ при создании буферной зоны. Подразделения беспилотников, добавили в министерстве, постоянно ведут воздушную разведку для обнаружения групп противника, а также наведения и корректировки артиллерии на цели.

"Получив координаты группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в опорном пункте в лесном массиве, расчет РСЗО "Град" артиллеристов-десантников точным залпом пакета реактивных ракет накрыл указанный квадрат, уничтожив пехоту противника", - сказали в оборонном ведомстве.

Впоследствии, добавили в Минобороны, на опорный пункт ВСУ зашли штурмовые группы, которые провели зачистку и передали его подразделениям закрепления.