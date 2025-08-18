Огонь по противнику корректируется с помощью беспилотников, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Экипаж танка Т-80БВМ Северной группировки войск уничтожил боевую технику и скопление живой силы ВСУ в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи танков Т-80БВМ группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили боевую технику и скопления живой силы подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Сумской области", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что огонь по врагу корректируется с помощью беспилотников, а цели поражаются осколочно-фугасными боеприпасами. В министерстве подчеркнули, что экипажи танков работают в любое время суток и при разных погодных условиях, поражая разрозненные мобильные группы, наблюдательные пункты, минометные расчеты, склады боеприпасов, а также иностранную артиллерию и боевую бронированную технику ВСУ.

Командир танка с позывным Точ в предоставленном видео рассказал, что с танком важно разговаривать. Показав на царапины на руках боец отметил: "Он царапается, бьется, зуб вот [выбил]. Вредный, но с ним иногда пожестче, иногда попросить [надо], чтобы работал. С танком, да, как с живым разговариваешь".

Оператор-наводчик с позывным Ворон, в свою очередь, поделился, что при работе по движущейся цели важно "всегда брать на опережение", например, прогревать ствол. "Выкатывались три раза на прямую наводку. Уничтожили Bradley, и [отработали] по живой силе противника", - рассказал про один из эпизодов боец.