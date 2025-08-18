Корректировка удара осуществлялась операторами БПЛА в режиме реального времени

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" Центральной группировки уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Центр" нанес мощный удар по опорному пункту ВСУ на красноармейском направлении", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что получив координаты цели от разведки, военнослужащие оперативно прибыли на огневую позицию и навели боевую машину на цель. Корректировка удара осуществлялась операторами БПЛА в режиме реального времени.