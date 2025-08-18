По словам российского военнослужащего, остающимся не дают отступить

ДОНЕЦК, 18 августа. /ТАСС/. Часть украинской группировки, которая не успела сбежать из села Искра в ДНР, сдалась в плен, рассказал ТАСС командир штурмовой группы 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Босян.

"В основном, все бросают и убегают. Ну, не очень-то шибко-то и много их было, Ну, немного их оставалось. Остальные убегают. А которые остаются, им просто отступить не дают, они потом в плен сдаются", - рассказал командир.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Искра.

Село Искра находится у границы с Днепропетровской областью рядом с дорогой, которая ведет в районный центр Покровское.