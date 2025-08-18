Артиллеристы уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

Координаты цели были получены от воздушной разведки, рассказал командир орудия с позывным Север

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Расчет гаубицы Д-30 уничтожил огневые позиции и пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там рассказали, что разведка с помощью беспилотника обнаружила в глубине территории, контролируемой ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сеть фортификационных сооружений - огневые позиции и пункт временной дислокации ВСУ.

"Получили от воздушной разведки координаты пункта временного размещения ВСУ. Отработали первый и второй пристрелочный, третий и четвертый в цель. Цель поражена", - сказал в предоставленном видео командир орудия с позывным Север.