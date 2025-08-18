Это позволило подразделениям ВС РФ продвинуться вперед, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Расчеты БПЛА Южной группировки войск уничтожили пикап и минометную позицию ВСУ в районе Константиновки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе Константиновки точным попаданием ударного БПЛА был уничтожен пикап снабжения противника, остановившийся на дороге, заблокированной ранее уничтоженным бронетранспортером противника", - сказали в российском военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что в ходе обследования территории была обнаружена и уничтожена огневая позиция миномета ВСУ. "Поражение целей привело к снижению активности огневого воздействия на участке местности, что позволило подразделениям Вооруженных сил Российской Федерации продвинуться вперед, заняв позиции противника, лишенного поддержки и снабжения", - отметили в министерстве.