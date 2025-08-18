Противник также потерял 12 терминалов Starlink

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки войск уничтожили 28 беспилотников ВСУ, 40 пунктов управления ими. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

"Подразделениями противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами уничтожены 28 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа противника. Кроме того, вскрыты и уничтожены 40 пунктов управления беспилотной авиацией, 3 станции радиоэлектронной борьбы, 12 терминалов спутниковой связи Starlink", - сказал он.