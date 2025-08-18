Штурмовик 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Восток" добавил, что российские военные заходили в населенный пункт малыми группами

ДОНЕЦК, 18 августа. /ТАСС/. Украинские войска в селе Искра Днепропетровской области сбегали с позиций в случае риска ближнего боя. Об этом рассказал ТАСС штурмовик 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Ветер.

"В основном [вэсэушники] <...> покидают свои опорные пункты. Боятся. В контактный бой в основном они не вступают. Бегут, сломя голову, бросая все", - рассказал штурмовик.

Он добавил, что российские военнослужащие заходили в населенный пункт малыми группами, преимущественно по два человека. Как уточнил в беседе с ТАСС военнослужащий, при подходе к населенному пункту российским штурмовикам пришлось преодолеть несколько препятствий, в том числе противотанковые рвы и колючую проволоку.

Об освобождении населенного пункта Искра в Днепропетровской области в Минобороны РФ сообщили 14 августа.