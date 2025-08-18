После завершения задачи орудие было замаскировано, расчет ушел в укрытие

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Расчет гаубицы "Мста-Б" Южной группировки войск уничтожил полевой склад боеприпасов ВСУ. Об этом сообщил номер расчета с позывным Билли в видео, предоставленном Минобороны РФ.

"Сегодня поступила задача уничтожить полевой склад боеприпасов. Задача была выполнена - склад был уничтожен. После выполнения задачи орудие было замаскировано, расчет ушел в укрытие", - сказал он.

В министерстве рассказали, что склад боеприпасов был обнаружен разведчиками в районе населенного пункта Константиновка. Координаты были переданы расчету 152-мм гаубицы "Мста-Б" 27-го гвардейского артиллерийского полка. Операторы беспилотников, обеспечивающие корректировку, зафиксировали успешное поражение цели, добавили в ведомстве.