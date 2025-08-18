По словам военнослужащего, женщина погибла от удара дрона

ДОНЕЦК, 18 августа. /ТАСС/. Украинские войска в селе Искра Днепропетровской области убили пенсионерку, которая вместе с супругом пыталась покинуть населенный пункт. Об этом рассказал ТАСС штурмовик 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Ветер.

"Мирные граждане были. Мы одного дедушку вытащили. Они хотели выйти с белым флагом, шли с женой. Жена погибла от удара дрона ВСУ. Мы его только смогли вытащить", - рассказал штурмовик.

Об освобождении населенного пункта Искра в Днепропетровской области в Минобороны РФ сообщили 14 августа.