ВС РФ в ходе зачистки Искры обнаружили подвал с телами солдат ВСУ

По данным Минобороны России, это было импровизированное подобие госпиталя

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Российские военные обнаружили десятки тел солдат ВСУ в подвале одного из домов в Искре в ДНР. Это был импровизированный госпиталь, где украинским военным делали перевязки и оставляли умирать. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Во время зачистки Искры бойцы в подвале одного из зданий обнаружили десятки тел боевиков ВСУ. Это оказалось импровизированное подобие госпиталя 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады, где раненым делали перевязки и уколы обезболивающего, после чего оставляли умирать", - рассказали в министерстве.

Как отметили в МО РФ, в ходе освобождения Искры ВСУ оказывали упорное сопротивление, однако российские мотострелки сломили оборону и полностью выбили украинские подразделения из населенного пункта.

14 августа в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Искра в ДНР.