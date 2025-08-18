Военный рассказал, что украинские военнослужащие били по своим артиллерией и дронами

ДОНЕЦК, 18 августа. /ТАСС/. Украинские артиллеристы в селе Искра Днепропетровской области уничтожали сослуживцев, чтобы они не сдались в плен. Об этом рассказал ТАСС командир штурмовой группы 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Босян.

"Когда противник отступает, у них там есть их заградотряд. Они им не дают отступить. То бишь, кто из них отступает, они их сами уничтожают. Даже в таком порядке: вот мы обнаружили [ВСУ] в доме. Сидят. Начинаем чистить дом. И по ним начинает работать их же артиллерия, миномет, дрон-камикадзе. Короче, их не дают, чтобы они попали в руки", - рассказал командир.

Об освобождении населенного пункта Искра в Днепропетровской области в Минобороны РФ сообщили 14 августа.