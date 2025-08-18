Залп снарядов осуществлялся на расстояние свыше 30 км, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня Западной группировки уничтожил бронетехнику, личный состав и сорвал ротацию ВСУ на одном из направлений СВО. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты РСЗО "Ураган" 288-й гвардейской артиллерийской бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили бронетехнику, личный состав противника и сорвали ротацию подразделений ВСУ на одном из направлений в зоне проведения СВО", - сказали в оборонном ведомстве.

Там отметили, что в ходе воздушной разведки было обнаружено большое скопление живой силы и техники ВСУ, координаты целей были переданы на командный пункт артиллерии. Получив целеуказания, расчет РСЗО выдвинулся на огневую позицию и навел машину на цель. "Залп реактивных снарядов калибра 220 мм был осуществлен с высокой точностью на расстояние свыше 30 км. В результате боевой работы все выявленные цели были уничтожены", - пояснили в министерстве.